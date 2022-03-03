Руководство компании OneWeb отменило запуск спутников с Байконура

Совет директоров британской компании OneWeb выступил за приостановку запуска своих спутников с космодрома Байконур. Соответствующее решение приняли голосованием. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Планировалось, что спутники OneWeb на орбиту выведут российские ракеты-носители «Союз-2.1б».

Как напомнил RТ, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что откажется от запуска спутников, если компания не даст гарантий, что они будут использоваться только в гражданских целях. Для этого он потребовал, чтобы из состава акционеров вышло британское правительство.

«Если этого не произойдет, мы никаких гарантий принимать не будем», — отметил Рогозин. Он добавил, что других способов вывести спутники на орбиту у компании нет.

Правительство Великобритании отказалось от продажи своей доли в OneWeb и подчеркнуло, что сейчас ведет обсуждение ситуации с другими акционерами.

Запуск ракет с британскими спутниками планировался на субботу, 5 марта. После выхода на орбиту космические аппараты используются для интернет-связи на Земле через спутниковую связь.