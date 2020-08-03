Руководитель Роспатента объяснил, как пандемия повлияла на изобретательство

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев объяснил, как пандемия коронавируса повлияла на изобретательство в РФ.

Он отметил, что в период распространения COVID-19 ученые начали оформлять патенты дистанционно, пишет сайт NEWS.ru.

«Одним из последствий пандемии стало ограничение физических контактов. Для регистрации объектов интеллектуальной собственности (ОИС) личное присутствие не требуется — заявку можно подать в электронной форме», — уточнил специалист.

Ивлиев пояснил, что дистанционный формат снижает риск распространения инфекции. В настоящий момент в электронном виде по изобретениям подаются 63% заявок. По полезным моделям зарегистрировано 40%, по промышленным образцам — 70%, по товарным знакам — 86% запросов.

По словам Ивлиева, все внутренние процессы на должном уровне адаптированы к нынешним условиям. Он подчеркнул, что за первое полугодие текущего года было подано почти 17 тысяч заявок на изобретения. Это на 12% больше показателей за тот же период прошлого года.