Технологии 22 апреля 2024, 13:57 Руководитель факультета «Синергии» Павлова: разработка российской игровой консоли может занять 10 лет

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России. Сам процесс может занять от нескольких лет до десятилетия, предположила руководитель направления факультета геймдизайна университета «Синергия» Алина Павлова в беседе с «ТСН24».

По ее словам, разработчикам предстоит не только создать аппаратную часть устройства, но и спроектировать программное обеспечение, экосистему для загрузки игр. Кроме того, не стоит забывать про тестирование и сертификацию, отметила эксперт.

Реклама

В заключение она добавила, что при должной мотивации отечественных специалистов у зарубежных приставок появится достойный конкурент.