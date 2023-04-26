Технологии 26 апреля 2023, 08:18 РПЦ призвала запретить ИИ с человеческим лицом Глава комиссии РПЦ Лукьянов призвал запретить ИИ с лицами людей РИА «Новости»

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РПЦ заявила о необходимости установить запрет на перенесение человеческого образа на искусственный интеллект. Об этом газете «Ведомости» сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, то есть образа и подобия человека», — уточнил священнослужитель.

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По его словам, фактически нужен запрет на одушевление программ и роботов.

Отец Федор указал, что требуется разработать и закрепить на законодательном уровне введение дисклеймера для нейросети. Пользователь должен понимать, что общается с ИИ.

Он привел в качестве примера Китай, где разработчик несет административную и уголовную ответственность за содержание транслируемой программы.

Ранее гендиректор компании — разработчика ИИ «А-Я эксперт» Роман Душкин заявил, что для регулировки применения технологий ИИ в критичных сферах жизни необходимы ГОСТы.