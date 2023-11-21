Технологии 21 ноября 2023, 07:46 Росздравнадзор приостановил использование системы анализа снимков Botkin.AI «Коммерсант»: Росздравнадзор впервые приостановил применение медсистемы с ИИ Unsplash

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Использование Botkin.AI для поиска патологий на снимках компьютерной томографии приостановили из-за возможной угрозы здоровью пациентов. Росздравнадзор впервые запретил медицинскую систему с искусственным интеллектом, сообщил «Коммерсант».

Систему анализа снимков компьютерной томографии с использованием ИИ создали на деньги венчурных фондов, в том числе Минпромторга, Росатома, «Р-Фарм» и «Ташир Медика». Ее зарегистрировали в 2020 году и планировали внедрить в здравоохранение. Журналисты нашли в реестре Росздравнадзора письмо от 8 ноября, в котором использование изделий с этой системой потребовали приостановить из-за угрозы причинения вреда жизни и здоровью. Ведомство запустило проверку производителя — компании «Интеллоджик».

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Систему Botkin.AI смогут вернуть в обращение после того, как производитель устранит замечания, заявил гендиректор «Медлевелтеха» Михаил Виноградов. Он объяснил, что к системам с ИИ относятся строго из-за того, что им присвоили третий класс риска.

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