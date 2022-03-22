«Ростелеком» заявил о торговле данными сотрудников крупных компаний через браузер Tor

В браузере Тоr торгуют данными сотрудников крупных компаний, которые предлагают купить в даркнете за биткоины. Об этом рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, передало РИА «Новости».

Осеевский в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике и технологиям заявил, что они столкнулись с новым вызовом: данные сотрудников топовых организаций продают в даркнете.

«В Tor сейчас существуют предложения о покупке информации о сотрудниках крупных компаний за биткоины», — сказал глава «Ростелекома».

Осеевский предположил, что за этим стоят попытки получить доступ к каким-либо критическим ресурсам.

«Но наша разведка в Tor тоже работает, поэтому мы много чего знаем», — заверил он.

Осеевский также рассказал, что за последний месяц «Ростелеком» подвергся беспрецедентным кибератакам. Они не утихают и становятся все более изощренными. Но компания чувствует себя уверенно и планирует выйти на рынок с новыми продуктами в абсолютно новых для себя направлениях, сказал он.

Ранее МВД выявило в даркнете объявления с призывами к противоправным действиям в отношении РФ.