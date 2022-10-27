«Ростелеком» выступил за ограничение импорта смартфонов для продвижения собственных гаджетов | 360°

Технологии 27 октября 2022, 12:25 «Ростелеком» выступил за ограничение импорта смартфонов для продвижения собственных гаджетов «Коммерсант»: «Ростелеком» намерен продвинуть свои смартфоны через ограничение импорта РИА "Новости"

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Линейку смартфонов и планшетов на базе операционной системы «Аврора» и предустановленными приложениями готовится выпустить «Ростелеком» к 2030 году. Для получения доли рынка компания предложила ограничить ввоз в страну импортных гаджетов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на презентацию «Верхнеуровневой стратегии развития национальной мобильной экосистемы на основе операционной системы „Аврора“».

В документе указано, что всего планируется выпустить три линейки аппаратов: для бизнеса, государственного сектора и простых пользователей. Всего 65 миллионов гаджетов. «Ростелеком» описал два сценария реализации проекта.

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Первый предусматривает выпуск смартфонов и планшетов исключительно для государственного сектора и силовых структур. Реализация гаджетов пройдет в рамках госзаказа.

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Второй сценарий предусматривает законодательное ограничение использования российского программного обеспечения на зарубежных смартфонах, квоты на ввоз гаджетов из-за границы и дополнительное субсидирование.

Для повышения популярности отечественных смартфонов также предусмотрен проект «Социальный телефон». В его рамках бедные слои населения получат гаджеты бесплатно. В перспективе компания намерена выйти на рынки Индии, Китая, Бразилии и ЮАР.

Источник «Коммерсанта» заявил, что с концепцией уже ознакомились в Минпромторге и Минцифры. В ведомствах отметили, что оценили проект с точки зрения возможностей производства необходимого количества гаджетов. При этом в Минцифры подчеркнули, что реализовать идею сложно из-за ограниченных возможностей бюджета.

Источники издания в техническом секторе отметили, что план слишком амбициозный. По словам одного из собеседников, для производства необходимого количества смартфонов и планшетов к 2030 году предприятиям нужно увеличить мощности в три раза уже сейчас. Но на такой шаг никто не пойдет, пока на рынке доминируют гаджеты на операционных системах Android и iOS.

Работающий в сегменте поставок электроники отметил, что для производства к 2030 году 65 миллионов аппаратов нужно каждый год выпускать не менее 10 миллионов единиц. Сделать это сложно даже при серьезной поддержке государства.