Технологии 23 мая 2023, 12:11 «Ростелеком» устранил сбой с доступом к зарубежным сервисам ТАСС: «Ростелеком» сообщил об устранении сбоя с доступом к зарубежным сервисам РИА «Новости»

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«Ростелеком» устранил проблему с доступом к зарубежным ресурсам. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе оператора.

Проблема оказалась связана с техническим сбоем на европейской площадке.

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«Мы решили проблему с доступом к некоторым зарубежным ресурсам, теперь все работает в обычном графике», — отметили в пресс-службе.

Утром во вторник ряд Telegram-каналов сообщил о проблемах с доступом через сеть «Ростелекома» к некоторым зарубежным сервисам. В России сеть продолжала работать в штатном режиме, сбой оказался на стороне европейской площадки обмена трафиком, писал RT.

Ранее стало известно, что принадлежащая «Ростелекому» компания «Миранда-медиа» может стать единым оператором мобильной связи в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Организацию создали в 2004 году на полуострове Крым.