«Ростелеком» проверит утечку данных сотрудников компании

«Ростелеком» проводит проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там также уточнили, что возможность внешнего проникновения в инфраструктуру исключена.

Информацию об утечке данных внутренних аккаунтов «Ростелекома» опубликовали ряд Telegram-каналов. Как утверждалось в их сообщениях, в Сети оказались имена, должности, адреса электронной почты и номера мобильных сотрудников компании.

«Нам известно об информации, появившейся в Telegram-каналах. <…> Ведется расследование. Речи о внешнем проникновении в системы компании не идет», — привело агентство сообщение пресс-службы «Ростелекома».

В компании также добавили, что сейчас на причастность к этому проверяют одного из бывших сотрудников. Человек, о котором идет речь, в декабре прошлого года скопировал часть внутреннего телефонного справочника, пояснили в пресс-службе.