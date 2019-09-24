«Ростелеком» предложил распознавать абонентов по фото и голосу

Россия может перейти на виртуальные сим-карты. Это опасно для данных? Подробнее

По его словам, механизм распознавания владельцев eSIM может быть основан на Единой биометрической системе. Ее техническую часть также прорабатывает «Ростелеком». Изначально система создавалась для удаленной идентификации клиентов банков.

Удаленная система идентификации сотовых абонентов, по мнению издания, позволит ускорить внедрение eSIM.

В апреле Tele2 первым из российских операторов предложил абонентам перейти на виртуальные сим-карты. Однако вскоре Минкомсвязь приостановила проект из-за нерешенных вопросов с безопасностью. В сентябре ведомство разрешило оператору продолжить эксперимент.