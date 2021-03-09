«Ростелеком» подал заявку на тестирование 5G в метро Москвы и Казани

Компания Freshtel, которая является дочерним оператором «Ростелекома», подала заявку на тестирование сети пятого поколения 5G в метро Москвы и Казани. Заявку рассмотрит Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), сообщила газета «Ведомости».

Речь идет о тестировании сети 5G в диапазоне 3,4–3,8 гигагерца, который считается оптимальным для этих сетей. Решение по заявке от Freshtel пока не принято.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев рассказал, что компания еще в 2018 году организовала пилотную зону 5G в Сколкове, Иннополисе, а также в Эрмитаже. Но после того, как оператор запросил разрешение для продолжения их работы, в комиссии отказали.

Компания МТС ранее запустила в Москве первую пилотную сеть 5G. Сверхскоростной мобильный интернет в столице в рамках тестирования заработал в 14 популярных местах, в том числе на смотровой площадке на Воробьевых горах, на Университетской площади, в парке «Зарядье», на ВДНХ, в парке Горького, в парке «Музеон», на Крымском мосту, на Раушской и Москворецкой набережных.