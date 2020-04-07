«Ростелеком» не отключит интернет клиентам с долгами

Крупнейший в России провайдер связи «Ростелеком» разрешит абонентам с задолженностью пользоваться интернетом во время режима самоизоляции. Об этом рассказал президент Михаил Осеевский.

«Не будем отключать доступ к услугам при возникновении текущей задолженности. Это важно для абонентов домашней телефонии, среди которых много возрастных людей, они, как правило, не пользуются онлайн-платежами», — заявил Осеевский в интервью РБК.

Щадящие меры касаются малого и среднего бизнеса. Они продолжат пользоваться услугами провайдера даже при задержке в оплате счетов. Президент компании не исключил, что такие решения приведут к росту дебиторской задолженности.

«Ростелеком» стал не единственным оператором, который ввел антикризисные меры для своих клиентов. Повышенную скорость домашнего интернета и возможность пользоваться услугами даже при задолженности обеспечили ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Wifire («дочка» «МегаФона») и МТС.

Ранее Минкомсвязи России согласовало список социально значимых сайтов, доступ к которым теперь бесплатный даже при нулевом балансе.