Ростелеком: Huawei обожглась на Andriod и не хочет работать с «Авророй»
Глава Ростелекома Михаил Осеевский считает, что китайский технический гигант Huawei отказывается от российской операционной системы «Аврора», потому что однажды уже «обожглась» на Andriod, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
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«Наверное, это логично, им, наверно, хочется иметь что-то свое, китайское», — сказал Осеевский журналистам.
Но это не значит, что Huawei неинтересно сотрудничество с Россией. Переговоры с представителями китайской компании продолжаются.
Ранее заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявлял, что в Huawei заинтересованы в «Авроре» и до конца этого года начнется пилотный проект по использованию нашей операционной системы.
Разработкой «Авроры» занимались структуры «Ростелекома». Она поддерживает все стандартные функции.