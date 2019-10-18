Ростелеком: Huawei обожглась на Andriod и не хочет работать с «Авророй»

Торговая сделка США с Китаем не коснется Huawei Подробнее

«Наверное, это логично, им, наверно, хочется иметь что-то свое, китайское», — сказал Осеевский журналистам.

Но это не значит, что Huawei неинтересно сотрудничество с Россией. Переговоры с представителями китайской компании продолжаются.

Ранее заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявлял, что в Huawei заинтересованы в «Авроре» и до конца этого года начнется пилотный проект по использованию нашей операционной системы.

Разработкой «Авроры» занимались структуры «Ростелекома». Она поддерживает все стандартные функции.