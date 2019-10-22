Ростех создал телефон для связи под землей
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На выставке «Интерполитех-2019» показали служебный телефон «ТАП», цель которого — обеспечивать непрерывную связь в метро, тоннелях, на предприятиях горнодобывающей отрасли, атомной промышленности, электроэнергетики и других, передает РИА «Новости».
Устройство способно работать как через аналоговые телефонные линии, так и через IP-интерфейс. Аппарат создали в металлическом защитном контейнере и задумали так, чтобы его можно было вешать на стену.
«ТАП» неуязвим для пыли или воды, но при этом стоит в 1,5 раза дешевле иностранных аналогов.
Телефон соответствует международным стандартам защиты электрического и электротехнического оборудования от потенциально опасного воздействия окружающей среды и российскому ГОСТ. В России аналогов устройства нет.