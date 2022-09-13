Ростех создал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей | 360°

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Ростех создал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

Ростех создал первый в России мобильный комплекс для поиска угнанных авто

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Корпорация Ростех разработала первое на территории России мобильное решение для поиска находящихся в розыске или в угоне автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Холдинг „Росэлектроника“ госкорпорации Ростех разработал первое в России мобильное решение для выявления в транспортном потоке автомобилей, находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что аппаратно-программный комплекс «Розыск-Nano» устанавливают в патрульной машине, он распознает государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств, а потом в режиме реального времени проверяет их по базам данных. Т

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Данный комплекс взаимодействует с системой розыска автомобилей ГИБДД РФ «Паутина».

«Розыск-Nano» состоит из модуля видеонаблюдения для установки в патрульном автомобиле, программного обеспечения и планшета.

Мобильное решение «Розыск-Nano» создали специалисты завода «Метеор» (входит в «Росэлектронику») вместе с коллегами из АО «Цифровой регион».

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