Ростех разработал мини-ракету ближнего перехвата для ЗРПК «Панцирь»

Для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М», стоящих на вооружении российской армии, разработали мини-ракету, которая позволяет сбивать малоразмерные цели с рекордной дистанции в 500 метров. Об этом РИА «Новости» рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Для комплекса „Панцирь-С1М“ разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что речь идет не только о беспилотниках, но и о реактивных снарядах залпового огня, противорадиолокационных и управляемых ракетах, высокоточном оружии, самолетах и вертолетах, а также их бортовом вооружении.

С новыми мини-ракетами ближняя граница зоны поражения «Панциря» уменьшена до 500 метров, пояснил Артяков. На одном ЗРПК можно разместить пакет из четырех мини-ракет, уточнил представитель Ростеха. «Панцири» с успехом используются в рамках специальной операции на Украине.