Ростех приступил к 3D-печати деталей к двигателю ПД-14 для лайнера МС-21

Центр аддитивных технологий Ростеха приступил к серийной 3D-печати деталей к двигателю ПД-14, который применяется в том числе на лайнере МС-21. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

До 2024 года планируют произвести около двух тысяч деталей. Промышленная 3D-печать позволяет сократить время производства деталей с полугода до трех недель.