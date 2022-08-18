Ростех презентовал Техцентр безопасной разработки программного обеспечения

Госкорпорация «Ростех» представила Технологический центр безопасной разработки программного обеспечения (ПО) в ходе форума «Армия-2022». Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Данный центр позволит создавать более надежное ПО, которое способно противостоять киберугрозам. Создавать его будут благодаря технологии многофакторного анализа программного кода. Во время проверки разработчики будут искать проблемы в процессе создания цифрового продукта.

«Внедрение новых принципов в технологическую цепочку производства ПО позволяет получать программные продукты с „высоким уровнем собственного иммунитета“ — устойчивостью к внешним киберугрозам», — рассказал заместитель генерального директора «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.