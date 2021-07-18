Ростех показал первые фото новейшего боевого самолета, который представят на МАКС-2021

Госкорпорация «Ростех» опубликовала первое фото носовой части новейшего боевого истребителя. Его презентация состоится во время международного авиасалона МАКС-2021.

Госкорпорация опубликовала снимок в своем Telegram-канале.

«Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?» — написано на фото.

На снимке запечатлена носовая часть нового боевого самолета. Это первый российский однодвигательный истребитель, носовая часть которого сделана с применением технологий малозаметности. На фото видно, что фонарь кабины пилота сдвигается вверх — внешне этот элемент похож на кабину истребителя пятого поколения Су-57.

Другой отличительной особенностью нового самолета является размещенный снизу воздухозаборник. При этом верхняя часть истребителя окрашена в камуфляжную схему — серые кляксы. Синей краской на истребитель нанесли бортовой номер 75. На фото также видны внутренние отсеки для авиационного вооружения.

Премьера новейшего российского легкого тактического самолета пройдет в первый день МАКС-2021. Авиасалон откроется 20 июля в подмосковном Жуковском — попасть туда можно будет только по сертификату о вакцинации или QR-коду.