«Ростех» показал макет 5G-вышки собственной разработки

Госкорпорация «Ростех» показала макет 5G-вышки собственной разработки. Устройство полностью совместимо с зарубежными стандартами и базовыми станциями для сетей пятого поколения.

Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании.

«Макет базовой станции, реализующий функционал, необходимый оператору связи для построения мобильной сети, разработан отечественными специалистами при участии НПК „Криптонит“», — сказано в сообщении.

Госкорпорация презентовала макет собственной 5G-вышки на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Во время презентации авторы разработки подчеркнули, что базовая станция полностью совместима с зарубежными устройствами и стандартами.

Станция будет состоять из трех частей: модуля радиопередачи, модуля цифровой обработки и ядра мобильной сети (5GC). Развитие технологии позволит россиянам пользоваться сетями пятого поколения для выхода в интернет на высоких скоростях, вести видеостриминг в разрешении 4K, а также использовать виртуальную и дополнительную реальность.

По предварительным оценкам, разработка и производство вышек для сетей пятого поколения будет стоить 40 миллиардов рублей. Для реализации этого проекта понадобится три-четыре года.