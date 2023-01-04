Технологии 04 января 2023, 10:38 Ростех начнет производство передовых систем РЭБ ТАСС: Ростех в ближайшие месяцы начнет производство новейших средств РЭБ РИА «Новости»

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Ростех в ближайшие пару месяцев начнет производство новейших средств для борьбы с дронами, а также передовых средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в пресс-службе государственной корпорации рассказали ТАСС.

«Государственные испытания завершатся в течение одного-двух месяцев, после этого начнется серийное производство нового поколения наземных и авиационных средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и систем РЭБ», — уточнили в Ростехе.

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Заместитель главы госкорпорации Владимир Артяков рассказывал, что российские военные в ходе специальной операции на Украине превзошли противника по количеству применений ударных дронов. Потребность армии в беспилотниках многократно выросла после начала СВО, писал RT.

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Артяков отмечал, что корпорация полным ходом разрабатывает новый ударный беспилотник «Охотник». По своим техническим характеристикам он превосходит аналогичные образцы стран НАТО. Первые испытания запланировали на 2023 год, а серийный выпуск стартует через год или два.