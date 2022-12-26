Технологии 26 декабря 2022, 23:51 Ростех начал летные испытания двигателя ПД-8 Ростех объявил о начале летных испытаний двигателя ПД-8 Ростех / Telegram

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«Объединенная двигателестроительная корпорация» Ростеха начала проводить практические испытания двигателя ПД-8, который предназначен для самолета-амфибии Бе-200 и ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ New. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

В настоящее время силовую установку тестируют в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Инженеры наблюдают за основными данными — температурой, давлением, частотой вращения, а также дополнительными параметрами, необходимыми для безопасной эксплуатации двигателя.

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Вице-премьер Денис Мантуров отметил, что проект позволит России обеспечить свой технологический суверенитет на годы вперед.

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«В работах по проекту задействовали предприятия машиностроительной, химической, радиоэлектронной и металлургической отраслей. Сформированный при работе над установкой ПД-14 научной технический задел использует в полной мере», — отметил он.

Премьерный показал газогенератора двигателя прошел в Жуковском в рамках форума авиасалона МАКС-2021. В концепцию ПД-8 заложили создание семейства газотурбинных современных двигателей со снижением стоимости жизненного цикла и с возможностью улучшения удельного расхода топлива.