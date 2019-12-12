Ростех допустил серийное производство экзоскелетов из Death Stranding в ближайшие годы

В Ростехе рассказали, что экзоскелеты из игры Death Stranding — это не фантастика. По данным госкорпорации, серийное производство таких устройств начнется уже в ближайшие годы.

«Уже в ближайшие два-три года в серийное производство выйдут экзоскелеты для переноски тяжестей без источников питания — пассивные. В пределах четырех-шести лет может начаться производство активных экзоскелетов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Ростеха. В госкорпорации также добавили, что образец силового экзоскелета для переноски тяжестей уже прошел практические испытания в боевых условиях во время операции в Сирии. Его вскоре могут принять на вооружение.

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Кроме этого, ведется разработка экзоскелета для быстрого передвижения по пересеченной местности. В нем будет гораздо легче бегать, прыгать и плавать. Самое важное в устройствах такого типа — это аккумуляторы. Они должны должны быть мощными и легкими.

Игра с открытым миром Death Stranding от японского геймдизайнера Хидео Кодзимы вышла 8 ноября 2019 года на платформе PlayStation 4. Главных персонажей Dеаth Strаnding сыграли известные актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и другие.