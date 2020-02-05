Российским ученым не дали испытать технологию дыхания под водой на людях

Российским ученым не дали провести испытания жидкостного дыхания на людях. Выяснилось, что раствор, в который хотели погрузить человека, должен получить специальный фармацевтический сертификат. А вот топить в нем таксу в 2017 году, видимо, можно было и без сертификатов.

По словам заместителя генерального директора Фонда перспективных исследований Виталия Давыдова, ученые уже были готовы начать тесты с участием человека. Но из-за бюрократических формальностей эту работу пришлось отложить.

«Мы недооценили этот момент и сейчас вынуждены задержаться на время, требуемое для решения данной проблемы. Как только завершим процедуру, перейдем к следующему этапу», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Виталий Давыдов рассказал, что для испытания жидкостного дыхания на людях нужен специальный скафандр, который заполнят специальной жидкостью, в которой можно дышать. Ранее испытания проводили на мышах и собаках. Их погружали в специальные емкости.

Эта технология позволит человеку без проблем погружаться на глубину порядка километра без каких-либо последствий для организма. Также жидкостное дыхание можно использовать в медицине при лечении легких или для охлаждения тела при травмах.

Впервые о технологии заговорили в 2017 году. Когда занимавший пост вице-премьера Дмитрий Рогозин показал испытания жидкостного дыхания президенту Сербии Александру Вучичу. В резервуар с жидкостью погрузили таксу. После того, как видео с экспериментом попало в Сеть, пользователи обвинили чиновника в живодерстве. Однако Рогозин ответил, что такса выжила и он забрал ее себе.