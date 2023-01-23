Технологии 23 января 2023, 05:59 Россию назвали одной из самых кибератакуемых стран «Известия»: Россия попала на четвертое место в мире по количеству DDoS-атак в 2022 году Pxhere

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В 2022 году Россия оказалась четвертой в мире по количеству DDoS-атак, которые направлены на коммерческие структуры и государственные предприятия. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании StormWall.

Атаки на Россию в 2022 году занимали 8,4% от общего числа киберпокушений на все страны мира. Специалисты впервые зафиксировали столь высокие показатели. Большее число атак совершалось на Китай и Индию, но эти страны, как указано в материале, традиционно самые атакуемые.

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В прошлом году количество атак в России выросло на 60–70% по сравнению с 2021-м годом, следует из данных «Лаборатории Касперского».

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Большинство атак пришлось на финансовую отрасль — они составили 28% от общего числа. Следом атакам подверглись телекоммуникационная сфера — 18%; госсектор —14%; ретейл — 12%.

Много атак зафиксировали и на развлекательную сферу — 10%. Немногим меньше злоумышленники атаковали сферу страхования — 7%; СМИ — 5%. Кроме того, атакам в 2022 году подвергались образовательный сектор (3%) и логистическая отрасль (2%).