Российскую ракету «Булава» оценили американские аналитики

В публикации уточняется, что «Булава» может вмещать в себя до десяти боеголовок, которые способны преодолеть системы противовоздушной обороны. В каждой подлодке проекта «Борей» есть до 16 таких ракет. По словам автора материала, при штатном запуске эти крейсера могут уничтожить более 70 целей размером с город.