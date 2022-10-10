Российскую атомную подлодку будущего уменьшат в размерах | 360°

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Российскую атомную подлодку будущего уменьшат в размерах

ЦКБ «Рубин»: российскую атомную подлодку будущего уменьшат в размерах

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Специалисты ЦКБ «Рубин» планируют уменьшить атомную подводную лодку (АПЛ) будущего в размерах, но разместить на ней максимальное количество оружия, заявил РИА «Новости» замгендиректора бюро Андрей Баранов.

«Нам представляется, что эти большие лодки будущего должны постепенно стать универсальными платформами-носителями, на которых можно разместить максимальное количество самых разных технических средств», — поделился он.

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Концепт АПЛ «Арктура» включает шахту для беспилотников, ниши для подводных аппаратов. Нахождение эти аппаратов позволит военным действовать эффективно на безопасной дистанции от противника, пояснил Баранов.

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ЦКБ «Рубин» впервые представил концепт подводной лодки нового поколения «Арктур» на выставке «Армия-2022». Она может поступить на вооружение ВМФ России во второй половине ХХI века. Инженеры бюро разработали большую часть субмарин для отечественного флота.

Ранее сообщалось, что подлодка «Новороссийск» Черноморского флота отправилась в Кронштадт для планового ремонта после вахты в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России.

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