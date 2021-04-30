Эксперт рассказал о преимуществе российской станции над МКС

Новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) пригодится военным РФ. Ее смогут использовать для экспериментов, которые невозможны на МКС из-за иностранного присутствия.

Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич напомнил РИА «Новости», что на станции «Мир» у России был целый модуль, который предполагался для этих целей.

«Сейчас военно-прикладные эксперименты на МКС проводить нельзя, потому что там постоянное иностранное присутствие. <…> Конечно, новую национальную станцию тоже можно использовать для этого», — сказал он.

В настоящее время, добавил Лукашевич, эти задачи в целом способны выполнить космические аппараты. Раньше у пилотируемых станций над ними было преимущество. Теперь связь со спутниками и передача с них данных осуществляются онлайн.

«Все задачи, которые для нее (для новой станции — прим. ред.) продекларированы, решаются автоматами», — подчеркнул специалист.

Запуск станции на орбиту, где находятся американские спутники оптико-электронной разведки Key Hole, эксперт объяснил особенностями наклонения данной солнечно-синхронной орбиты. Отслеживать действия американских аппаратов с РОСС не собираются.

«Все эти спутники находятся в разных плоскостях, а ты можешь запустить станцию только в одну плоскость, а значит, контролировать только один спутник. В этом нет смысла», — заключил Лукашевич.