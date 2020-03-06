Российского робота-двойника Шварценеггера сняли на видео. Актер подал в суд

В Сети появилось видео робота-двойника, из-за которого актер требует 10 миллионов долларов у российской компании, производящей роботов. Promobot обвиняют в незаконном использовании образа Шварценеггера.

Представители актера сообщили, что Promobot уже обещали Шварценеггеру прекратить эксплуатировать его образ. Но на недавней выставке в Нью-Йорке образец снова выставили.

После этого адвокаты подали в суд и требуют не только судебный запрет, запрещающий использовать его лицо и голос, но еще и 10 миллионов долларов, любую прибыль, полученную от бота Арнольда и гонорары адвокатов.

Как пишет портал TMZ, в иске сказано, что актер не давал свое разрешение компании использовать его образ в продукте Android Robo-C. Помимо этого, актер заявляет, что это «снижает его с трудом заработанную и заслуженную репутацию главной кинозвезды».

После этого компания Promobot, сообщила, что готова уничтожить робота-двойника «железного Арни».