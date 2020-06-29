Российского боевого робота «Маркер» оснастят беспилотниками

Российских боевых роботов оснастят ударными мини-беспилотниками и дронами, предназначенными для разведки. Оба типа беспилотников будут входить в штатную комплектацию платформы «Маркер».

«Это небольшие ударные беспилотники, способные уворачиваться от встречающихся препятствий и угроз. Они в состоянии обнаружить цель, идентифицировать ее и при необходимости поразить», — рассказал руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов в интервью ТАСС.

Беспилотники-разведчики, по словам Мартьянова, будут использоваться для картографирования, поиска и определения целей, формирования 3D-картинки местности, уточнения маршрутов.

Оба беспилотника входят в штатную комплектацию боевой робототехнической платформы «Маркер».

Мартьянов также рассказал, что специалисты уже проводят испытания «Маркера» по управлению им голосом. Контрольные тесты роботизированной платформы пройдут в 2021 году, после этого ее передадут Минобороны.

Роботехническую платформу «Маркер» создают Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника», разработчик антропоморфного робота «Федор».