Технологии 10 ноября 2022, 18:21 Российским вузам рекомендовали пользоваться отечественным ПО Минобрнауки призвало вузы пользоваться отечественным программным обеспечением РИА «Новости»

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Минобрнауки порекомендовало высшим учебным заведениям России пользоваться отечественными средствами видеоконференц-связи из реестра Минцифры во время проведения сессий и итоговых аттестаций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минобрнауки России для формирования единых подходов к выбору поставщиков программного обеспечения утвердило методические рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении <...> итоговой аттестации», — отметили в ведомстве.

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В ходе проверки в марте было установлено, что вузы в основном пользуются отечественными средствам. Речь идет о TrueConf, VideoMost, Видеоселектор и других.

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В министерстве добавили, что на сайте заработал раздел «Импортозамещение IТ в сфере науки и высшего образования». Там можно ознакомиться с актуальными данными по переходу на российское оборудование и программное обеспечение в вузах.

Порядка 9,5 тысячи бизнесменов Московской области закупили отечественное программное обеспечение со скидкой. В Мингосуправления Подмосковья напомнили, что Федеральная программа поддержки начала свою работу осенью 2021 года, по ней предприниматели могут купить отечественное ПО в два раза выгоднее.