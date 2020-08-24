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    24 августа 2020, 07:05

    Российским космонавтам придумают альтернативный скафандр

    Александра Ломейко

    Членам экипажа нового космического корабля «Орел» разработают дизайн альтернативного скафандра. Защиту для космонавтов не хотят покупать у Илона Маска или китайских разработчиков.
    Российским космонавтам придумают альтернативный скафандр

    Работать над скафандром для россиян будут специалисты НИТУ МИСиС. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» университета и промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

    В 2019 году прототип космического костюма для «Орла» представили на научно-производственном предприятии «Звезда». Его сотрудники ведут разработку летного скафандра.

    «С НПП „Звезда“ мы плодотворно работали. <…> Потом был перерыв в сотрудничестве», — заметил Пирожков. Он добавил, что всегда существует альтернатива, и в такой версии НИТУ МИСиС намерено принять активное участие.

    Какая именно компания представит альтернативный дизайн скафандра, дизайнер не уточнил. Однако изделие точно будет российским.

    «Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков», — заключил Владимир Пирожков.

    Новости SMI.FM