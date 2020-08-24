Российским космонавтам придумают альтернативный скафандр

Членам экипажа нового космического корабля «Орел» разработают дизайн альтернативного скафандра. Защиту для космонавтов не хотят покупать у Илона Маска или китайских разработчиков.

Работать над скафандром для россиян будут специалисты НИТУ МИСиС. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» университета и промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

В 2019 году прототип космического костюма для «Орла» представили на научно-производственном предприятии «Звезда». Его сотрудники ведут разработку летного скафандра.

«С НПП „Звезда“ мы плодотворно работали. <…> Потом был перерыв в сотрудничестве», — заметил Пирожков. Он добавил, что всегда существует альтернатива, и в такой версии НИТУ МИСиС намерено принять активное участие.

Какая именно компания представит альтернативный дизайн скафандра, дизайнер не уточнил. Однако изделие точно будет российским.

«Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков», — заключил Владимир Пирожков.