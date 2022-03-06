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    06 марта 2022, 08:18

    Российским чиновникам предложили «переехать» во «ВКонтакте» или Telegram

    Минцифры предложило чиновникам перенести работу и в Telegram и во «ВКонтакте»

    Максим Зинкин

    Государственным органам РФ предложили перенести свою работу на сайт «ВКонтакте» или мессенджер Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьер Дмитрия Чернышенко.

    По данным Минцифры, многие государственные ресурсы сейчас располагаются на непрофессиональных площадках. В целях безопасной работы им предложено использовать использовать отечественные облачные сервисы.

    «Ведомство предложило госорганам завести аккаунты в таких социальных сетях, как „ВКонтакте“ и Telegram», — уточнили в Минцифры.

    Ранее сообщалось, что в России могут отменить административное и уголовное преследование за использование нелицензионного программного обеспечения стран, которые наложили технологические санкции.

    Также президент Владимир Путин подписал указ об ускоренном развитии IT-отрасли, разработчики получат льготы и кредиты на новые проекты.