Российским чиновникам предложили «переехать» во «ВКонтакте» или Telegram

Государственным органам РФ предложили перенести свою работу на сайт «ВКонтакте» или мессенджер Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьер Дмитрия Чернышенко.

По данным Минцифры, многие государственные ресурсы сейчас располагаются на непрофессиональных площадках. В целях безопасной работы им предложено использовать использовать отечественные облачные сервисы.

«Ведомство предложило госорганам завести аккаунты в таких социальных сетях, как „ВКонтакте“ и Telegram», — уточнили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить административное и уголовное преследование за использование нелицензионного программного обеспечения стран, которые наложили технологические санкции.

Также президент Владимир Путин подписал указ об ускоренном развитии IT-отрасли, разработчики получат льготы и кредиты на новые проекты.