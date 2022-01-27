Российский зрительный нейроимплант впервые установили обезьяне. Скоро он позволит слепым людям увидеть мир

В России разрабатывают систему, которая может помочь слепым людям обрести зрение. Разработчики не обещают им идеальной картинки, но контуры окружающего мира действительно могут быть видны. Об этом говорят результаты экспериментов, которые проводятся на обезьянах. О нюансах такой работы «360» рассказал директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.

«Мы делаем систему, которая позволит слепым людям видеть. Картинка с камеры будет передаваться напрямую в мозг незрячих людей. На фундаментальном уровне это уже проверено и работает», — поделился эксперт.

Принцип построен на следующем: если головной мозг вместе со зрительной камерой стимулировать током, то человек в своем сознании увидит вспышки света. Если стимулировать тремя электрическими окончаниями, выстроенными в линию, то эти вспышки света будут напоминать линию.

«Если мы сделаем несколько сотен электродов, то уже можем складывать некое контурное изображение», — отметил Кулешов.

Планируется, что при помощи такого механизма можно будет увидеть контуры окружающего пространства. Изначально эксперименты проводятся с участием животных — это так называемые доклинические исследования. Если речь идет о мозге, то чаще всего эксперименты проводятся именно на обезьянах, они по своему строению ближе всего к людям.

В ходе исследований провели полный разбор хирургических методов о том, как должна проводиться операция по внедрению импланта в мозг. Не проверив малейшие нюансы в таком хирургическом вмешательстве, есть риск нанести вред человеку. Эксперименты еще будут продолжаться, система будет повышать свою эффективность.

На текущий момент операции были достаточно рискованные, но, с точки зрения медиков, никакие риски пока не подтвердились — все прошло успешно. Животные тоже не ощутили боли, потому что все проводилось под наркозом. Теперь планируется на протяжении примерно полугода доработать слабые места.

«Это первая и знаковая операция, для нас она основополагающая. Дальше уже будет практика на протяжении 2022 года, 2023 — еще большое количество обезьян помогут нам в том, чтобы убедиться: система полностью пригодна, чтобы приглашать уже незрячих добровольцев», — сказал Денис Кулешов.

Имплант для головного мозга ELVIS позволит вернуть зрение незрячим и слепоглухим людям. Сейчас проходит последний этап доклинических испытаний — тестирование на обезьянах. Первую имплантацию примату провели в НИИ Медицинской приматологии в Сочи: устройство установили в головной мозг шестилетнего самца павиана — сейчас он чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается.