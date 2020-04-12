Российский вуз получил патент на силовое поле для защиты космонавтов
Помимо защиты экипажа и оборудования от ионизирующего излучения изобретение «может быть использовано для получения электроэнергии на борту космического аппарата», говорится в описании прибора, с которым ознакомилось РИА «Новости».
Установка способна управлять «энергетическими параметрами защитного электростатического и магнитного полей».
Что из себя представляет изобретение и на какой стадии разработки оно находится, не сообщается.
Ионизирующее излучение представляет опасность за пределами магнитного поля Земли, во время полетов к Луне или Марсу. Оно практически полностью состоит из положительно заряженных частиц. В основном это протоны (85%), альфа-частицы (14%) и ядра более тяжелых атомов (1%).
Один из возможных способов борьбы с ним — создание вокруг корабля электростатического поля.