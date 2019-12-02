Российский вертолет VRT-500 может стать электрическим и беспилотным

О таких планах модернизации рассказал генеральный директор вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Мы уже сегодня видим направления для будущего развития и модернизации VRT500. Их два: первое — это возможность сделать его беспилотным, а второе — электродвижение, использование гибридной установки с батареей», — пояснил он.

Богинский рассказал, что электрический источник питания, дополняющий газотурбинный двигатель, сделает вертолет более безопасным. В случае отказа единственного двигателя, батарея позволит вертолету летать еще примерно 15 минут. По словам Андрея Богинского, этого хватит, чтобы найти площадку и приземлиться. Так же гендиректор холдинга допустил возможность полного перевода машины на электрическую тягу.

Предполагается несколько вариантов использования вертолета в городе: как аэротакси, для воздушных экскурсий, нужд полиции и медицинских учреждений, сообщил сайт телеканала «Звезда».