Российский вертолет стал вторым по популярности в мире среди военных машин

Исследователи аналитической компании Defence IQ рассказали, что российский военно-транспортный вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире среди военных машин. Первое место ушло американскому S-70/UH-60 Black Hawk. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

На сегодняшний день в мире эксплуатируется около трех тысяч российских вертолетов Ми-8/17. Их создают в холдинге «Вертолеты России».

Третье место в рейтинге досталось вертолетам армии США AH-64 Apache. Во всем мире таких машин насчитывается более тысячи. В первую десятку также вошли боевые винтокрылые машины Ми-24/35, которые находятся на вооружении у различных стран.