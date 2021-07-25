Российский вертолет Ка-226 захотели сделать беспилотным

Инженеры АО «Вертолеты России» задумали создать беспилотную версию вертолета Ка-226 на базе соосной схемы. Об этом рассказал директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга, который входит в состав Ростеха, Олег Ландин.

«Беспилотник на одну тысячу килограммов мы, наверное, будем разрабатывать на базе соосной схемы по аналогии с Ка-226, модульная конструкция которого позволяет достаточно быстро, на наш взгляд, это сделать», — приводит ТАСС слова Ландина. Он отметил, что новинку хотят оснастить системой опционального управления.

Ранее компания представила на авиасалоне МАКС-2021 200-килограммовый беспилотный вертолет БАС-200, который может нести до 50 килограммов груза и разгоняться до 160 километров в час. Этот БПЛА предназначен для мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.

Проектом БАС-200 занимаются специалисты национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», который входит в холдинг «Вертолеты России». Накануне генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский рассказал, что российские военные получат первую партию Ми-8 в новейшей модификации в ноябре 2021 года.