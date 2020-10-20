Российский туалет на МКС снова заработал

Специалисты починили туалет в российском модуле «Звезда» на МКС. Ранее в уборной горела лампочка «Консервант некачественный». Это могло произойти из-за попадания воздуха в пузырь.

О починке стало известно из переговоров членов экипажа с Землей, передает РИА «Новости». После ремонта лампочка перестала загораться.

«Мы видим, что с АСУ (ассенизационно-санитарное устройство — прим. ред.) все штатно», — сказал специалист.

Последний раз туалет в этом сегменте выходил из строя 11 октября. Но это не такая большая проблема для космонавтов, уборные еще есть в американском модуле и на кораблях «Союз».

Также сегодня в модуле починили систему получения кислорода «Электрон-ВМ», сообщило РИА «Новости». Но даже если происходит подобная проблема, у членов экипажа есть запасы кислорода на этот случай.

На МКС сейчас находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

Ранее экипаж МКС устранил утечку воздуха временными средствами.