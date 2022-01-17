Российский суд назначил Google штраф в размере четырех миллионов рублей

Российский суд оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за административные правонарушения. Решение вынес мировой судья Таганского района Москвы, слушание состоялось 17 января.

Американскую компанию оштрафовали за несоблюдение российских законов, а именно — статьи 13.40 КоАП РФ. Вторая часть этой статьи, нарушение которой вменили организации, — это положение о неисполнении оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений о тех сайтах, доступ к которым ограничен на территории России по закону.

Ранее стало известно, что компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Публикация об этом вышла на самом ресурсе. Такую регистрацию компании необходимо было произвести, чтобы соблюсти закон о деятельности иностранных лиц в интернете в России.