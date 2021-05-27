Российский спутник сделал уникальные фото затмения суперлуны

Российский спутник «Аист-2Д» сфотографировал уникальное астрономическое явление — затмение суперлуны. Снимки опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Фото были сделаны 26 мая. В этот день можно было наблюдать полнолуние, полное затмение Луны и суперлуние.

«Аист-2Д», расположенный на высоте 490 километров от Земли, смог сделать фото нескольких фаз лунного затмения.

Суперлуние, которое можно было наблюдать накануне, бывает крайне редко. Во время этого явления полная Луна оказывается меньше чем в 362 тысячах километров от Земли. Моменты прохождения ближайшей к Земле точки орбиты (перигея — прим. ред.) и полнолуния, как правило, не имеют более трех дней расхождения. Но 26 мая разница между ними составила девять часов 22 минуты. Перигей был достигнут в 04:52, а полнолуние наступило в 14:14. Настолько близко они бывают действительно редко.