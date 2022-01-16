Российский спутник сделал фото подводного вулкана в Тихом океане

Российский спутник зафиксировал на фото шлейф от дыма после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане. Сообщение об этом появилось в Twitter Роскосмоса.

Российские спутники проводят мониторинга активности подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, сообщил Роскосмос. Во время обзора данной местности спутниковой группировкой удалось сфотографировать шлейф дыма.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось 14 января и длилось более 12 часов. Оно стало причиной нескольких небольших цунами, зарегистрированных у побережья архипелага Тонга.

Угрозу цунами накануне объявляли в Американском Самоа, а также на Курильских островах. Кроме того, по меньшей мере 210 тысяч жителей Японии получили от властей предписание о возможной эвакуации из-за угрозы цунами.