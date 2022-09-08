Российский спутник морской разведки «Пион-НКС» успешно прошел испытания | 360°

Технологии 08 сентября 2022, 04:40 Поделиться Telegram

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Viber Российский спутник морской разведки «Пион-НКС» успешно прошел испытания Первый радиолокационный спутник морской разведки «Пион-НКС» прошел испытания в России РИА "Новости"

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Радиолокационный спутник морской разведки «Пион-НКС» после успешных государственных испытаний принят на опытно-боевое дежурство. Сейчас аппарат ведет мониторинг иностранной военной деятельности, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

Космический аппарат способен определять местоположение кораблей противника, в том числе авианосных ударных групп. «Пион-НКС» предоставляет точные координаты объектов для поражения их средствами ВМФ России.

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Согласно открытым данным, спутник запустили в космос летом 2021 года. Его разработали инженеры центра «Прогресс», который входит в структуру Роскосмоса.

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В августе Китай вывел на орбиту Земли несколько спутников — два «Тайцзин-1» и один «Дунхай-1». Аппараты будут использоваться для дистанционного зондирования поверхности планеты.

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