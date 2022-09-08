Российский спутник морской разведки «Пион-НКС» успешно прошел испытания | 360°

Все новости

Технологии

08 сентября 2022, 06:45

Apple презентовал iPhone 14 Pro с динамической «челкой»

Спецоперация

08 сентября 2022, 06:25

Жители Мелитополя не пострадали во время теракта

Реклама

Мир

08 сентября 2022, 05:32

«Животных придется усыпить»: в британском зоопарке испугались огромных счетов за электричество

Спецоперация

08 сентября 2022, 05:13

Власти Украины ввели санкции против 606 российских политических деятелей

Мир

08 сентября 2022, 04:56

Сенатора Пушкова удивила «готовность» Польши воевать с Россией

Технологии

08 сентября 2022, 04:40

Российский спутник морской разведки «Пион-НКС» успешно прошел испытания

Общество

08 сентября 2022, 04:09

Синоптики предупредили москвичей о дожде 8 сентября

Деньги

08 сентября 2022, 03:55

Сахалин и «Газпром» подписали соглашение о строительстве НПЗ

Мир

08 сентября 2022, 03:26

Экс-сенатор США заявил, что Запад отказывается от свободы слова

Технологии

08 сентября 2022, 04:40

Российский спутник морской разведки «Пион-НКС» успешно прошел испытания

Первый радиолокационный спутник морской разведки «Пион-НКС» прошел испытания в России

Читать 360tv в

Радиолокационный спутник морской разведки «Пион-НКС» после успешных государственных испытаний принят на опытно-боевое дежурство. Сейчас аппарат ведет мониторинг иностранной военной деятельности, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

Космический аппарат способен определять местоположение кораблей противника, в том числе авианосных ударных групп. «Пион-НКС» предоставляет точные координаты объектов для поражения их средствами ВМФ России.

Реклама

Согласно открытым данным, спутник запустили в космос летом 2021 года. Его разработали инженеры центра «Прогресс», который входит в структуру Роскосмоса.

Реклама

В августе Китай вывел на орбиту Земли несколько спутников — два «Тайцзин-1» и один «Дунхай-1». Аппараты будут использоваться для дистанционного зондирования поверхности планеты.

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама