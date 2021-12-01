Российский софт сделают базовым в критической инфраструктуре

Президент Владимир Путин поручил сделать российский софт доминирующим в критической инфраструктуре. Главы госкомпаний также предложено сделать персонально ответственными за использование такового. Планируется и налоговое стимулирование за внедрение российского софта.

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2022 года установить требования о преимущественном применении отечественных программ в критической инфраструктуре, сообщило РИА «Новости».

Помимо программного обеспечения, необходимо применять российское телекоммуникационное оборудование и радиоэлектронную продукцию. К тому же сроку президентом поручено внести изменения, предусмотрев налоговое стимулирование инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта на основе ИИ.

До 1 мая при этом Путиным затребовано ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний и госкорпораций за переход на российский софт. В частности, требуется установить целевые показатели, касающиеся доли использования отечественного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Ранее предложение правительства РФ о внесении в список приложений для обязательной предустановки на смартфоны отечественных маркетплейсов было отвергнуто ФАС.