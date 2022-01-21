Российский самолет «Байкал» совершит первый полет в январе

Первый полет российского легкого многоцелевого самолета «Байкал» состоится в январе этого года. Такой информацией поделился замглавы Минпромторга России Олег Бочаров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это заявление он сделал в ходе совещания по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации.

«Мы ждем решения научных институтов, чтобы до конца месяца этот полет осуществить в обязательном порядке», — заявил Бочаров.

Он подчеркнул, что опытный образец самолета представили в 2021 году на международном авиационно-космическом салоне МАКС. При этом вместимость самолета составляет до 10 человек, передал RT.