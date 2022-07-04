Российский рынок смартфонов и ноутбуков на 90% заполнят «китайцы»

Китайские бренды электроники и бытовой техники стали лидерами продаж в России по итогам первого полугодия 2022 года. В будущем они займут до 90% рынка, сообщил «Коммерсант».

Лидерами продаж среди смартфонов стали Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia. Кроме того, рост более чем в два раза показали бренды Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi. Однако в целом россияне раскупили на 23% меньше смартфонов — 10 миллионов штук.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков заявил, что Xiaomi, Honor и Realme в скором времени займут место ушедших лидеров рынка Apple и Samsung.

«Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», — сказал он.