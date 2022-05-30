Российский робот «Промобот» исполнил арабский танец в университете Кувейта

Российский робот «Промобот» исполнил арабский танец вместе с местными жителями в Открытом Арабском университете Кувейта. Об этом «Газете.ru» рассказали в компании «Промобот».

Пермская компания сделала единственного в мире сервисного робота, который говорит по-арабски. Робот принял участие в репетиции Дня абитуриента в городе Эль-Ардия. По замыслу руководства университета, должен встречать и приветствовать сотрудников, студентов и абитуриентов, а также поднимать им настроение.