30 мая 2022, 19:14
Российский робот «Промобот» исполнил арабский танец в университете Кувейта
Российский робот «Промобот» исполнил арабский танец вместе с местными жителями в Открытом Арабском университете Кувейта. Об этом «Газете.ru» рассказали в компании «Промобот».
Пермская компания сделала единственного в мире сервисного робота, который говорит по-арабски. Робот принял участие в репетиции Дня абитуриента в городе Эль-Ардия. По замыслу руководства университета, должен встречать и приветствовать сотрудников, студентов и абитуриентов, а также поднимать им настроение.