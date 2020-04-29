29 апреля 2020, 12:52
Российский производитель выпустит новое поколение Lada Granta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен выпустить новое поколение модели Lada Granta. Компания планирует сделать это в ближайшие два года. Об этом сообщил сайт «Известия».
Платформа B0 ляжет в основу обновленной версии. На ней также построены седан Renault Logan и универсал Lada Largus. Машина станет больше по габаритам, чем модель нынешнего поколения.
В новинке также обновят рулевое управление, доработанную подвеску и задние тормоза от Renault Logan.