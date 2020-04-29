Российский производитель выпустит новое поколение Lada Granta

Платформа B0 ляжет в основу обновленной версии. На ней также построены седан Renault Logan и универсал Lada Largus. Машина станет больше по габаритам, чем модель нынешнего поколения.

В новинке также обновят рулевое управление, доработанную подвеску и задние тормоза от Renault Logan.