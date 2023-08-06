06 августа 2023, 13:13
Российский «Прогресс» отвел МКС от летящего космического мусора
Роскосмос: корабль «Прогресс МС-22» предотвратил столкновение МКС с космическим мусором
Маневр пристыкованного к модулю «Звезда» грузового корабля «Прогресс МС-22» предотвратил столкновение МКС с космическим мусором. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
В госкорпорации заявили, что при помощи российского грузового челнока Международная космическая станция незначительно изменила свою орбиту, чтобы уйти от столкновения с космическим мусором.
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«По данным Центра управления полетами, двигатели корабля „Прогресс МС-22“, пристыкованного к модулю „Звезда“, были включены в 05:03 по московскому времени и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду», — указали в Роскосмосе.
Маневр российского корабля изменил среднюю высоту орбиты МКС на 500 метров, увеличив ее до 416,4 километра.
Корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к российскому модулю «Звезда» 11 февраля 2023 года, доставив полезный груз для станции и подарки для российской части экипажа МКС.
В экипаж МКС входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
Роскосмос
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