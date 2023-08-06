Технологии 06 августа 2023, 13:13 Российский «Прогресс» отвел МКС от летящего космического мусора Роскосмос: корабль «Прогресс МС-22» предотвратил столкновение МКС с космическим мусором NASA

Читать 360tv в

Маневр пристыкованного к модулю «Звезда» грузового корабля «Прогресс МС-22» предотвратил столкновение МКС с космическим мусором. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации заявили, что при помощи российского грузового челнока Международная космическая станция незначительно изменила свою орбиту, чтобы уйти от столкновения с космическим мусором.

Реклама

«По данным Центра управления полетами, двигатели корабля „Прогресс МС-22“, пристыкованного к модулю „Звезда“, были включены в 05:03 по московскому времени и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду», — указали в Роскосмосе.

Маневр российского корабля изменил среднюю высоту орбиты МКС на 500 метров, увеличив ее до 416,4 километра.

Корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к российскому модулю «Звезда» 11 февраля 2023 года, доставив полезный груз для станции и подарки для российской части экипажа МКС.

В экипаж МКС входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.