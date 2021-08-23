Российский ответ Windows показали на АрМИ-2021

На выставке АрМИ-2021 представили российскую операционную систему «Ред ОС». Ответ Windows оценил вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Работу операционной системы продемонстрировали на базе российского же процессора «Байкал-М» в корпусе стационарного персонального компьютера.

«В принципе, мы уже готовы к тому, чтобы в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии», — заявил сотрудник компании «Ред Софт», пока показывал разработку Борисову.

Вице-премьер убедился, что квоты на закупку отечественной продукции, в содействии введения которых он принимал участие, помогают предприятию. Долгое время самыми распространенными операционными системами считаются Windows, macOS и Linux.

В понедельник в подмосковном парке «Патриот» прошла церемония открытия Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021). На ней присутствовал российский президент Владимир Путин.